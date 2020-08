AGRIGENTO – Una detenuta del carcere “Di Lorenzo” di Agrigento è stata trovata ieri sera in possesso di un cellulare. Durante un normale servizio di controllo nella sezione femminile, la polizia penitenziaria ha sentito parlare la donna non con una compagna di cella. Scattata la verifica prima e la perquisizione personale dopo, la donna, cercando di farla franca, aveva nascosto il cellulare nella vagina. Sono state avviate indagini per capire quando e come il cellulare sia stato portato nel carcere. Lo scorso maggio, sempre la polizia penitenziaria di Agrigento, aveva trovato on carcere quattro telefonini.

(ANSA).