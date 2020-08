Intesa sulle partite Iva

L’accordo sulle partite Iva è stato raggiunto, e si somma alle altre intese della maggioranza sulla manovra. La misura, ritenuta un punto d’incontro accettabile, riguarda soprattutto due novità: resta il regime forfettario al 15% per le partite Iva che non superino il tetto dei 65 mila euro, ma saltano i limiti sui beni strumentali.

A fare il punto è Luigi Di Maio, uscendo da Palazzo Chigi ieri sera: “Sulle partita iva c’è l’accordo, con l’aliquota al 15 per cento e saltano i vincoli – dice il ‘capo politico’ del Movimento cinque stelle -. Sul cuneo e fondo famiglie c’è accordo e c’è una importante norma sulla mobilità elettrica”. Di Maio ha anche annunciato la conferma dei fondi destinati a Quota 100 e Reddito di cittadinanza.

Dal 2021, saranno escluse dal regime della flat tax le partite Iva che nel corso di quest’anno hanno accumulato più di 30 mila euro di reddito, derivante da lavoro dipendente o da pensione. Per accedere al regime agevolato, inoltre, le spese per il personale non dovranno superare i 20 mila euro. Salta anche il limite agli investimenti.

Tra le altre principali novità della manovra, è previsto anche che le spese sanitarie continuino a essere detraibili anche per chi paga in contanti. Sarà invece necessario, per le dichiarazioni 2021, attestare le altre detrazioni al 19% con pagamenti tracciabili come bonifici o uso di carte e bancomat. Previsti anche il taglio a emolumenti e gettoni di presenza negli organi di amministrazione e controllo pubblici (escluse le società), e il microprelievo su cartine e filtri per le sigarette; aumento anche per le accise delle sigarette stesse, ma saranno salve quelle elettroniche. Nessun aumento, invece, per l’imposta di registro per chi compra casa.