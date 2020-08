Palermo, nomina alla Lumsa

In riferimento all’articolo ‘Nuovo direttore alla Lumsa, arriva Michele Pivetti’ riceviamo e pubblichiamo una nota della Lumsa Università e una successiva nota del Consiglio di Amministrazione della Fondazione per gli studi, la ricerca e la solidarietà “Evangelii gaudium”.

La Lumsa

“L’articolo dal titolo ‘Nuovo direttore alla LUMSA. Arriva Michele Pivetti’, contiene notizie contrarie a verità. In primo luogo il titolo è idoneo a ingenerare confusione nel pubblico, poiché la Libera Università Maria Santissima Assunta (LUMSA) ha quale unica struttura con sede a Palermo il Dipartimento di Giurisprudenza, che non ha rinnovato il proprio Direttore. Inoltre, non è conforme a verità la notizia che il dott. Michele Pivetti sia «Direttore dell’Università LUMSA-Santa Silvia», poiché non esiste alcun soggetto denominato Università LUMSA-Santa Silvia; né che il dott. Michele Pivetti «succede alle assistenti sociali missionarie che reggevano la LUMSA», poiché la LUMSA, in quanto Università non statale dotata di personalità giuridica, ha propri organi di governo indicati dallo Statuto, facilmente consultabile in https://www.lumsa.it/sites/default/files/ateneo/statuto_LUMSA.pdf e non è stata mai “retta” da assistenti sociali missionarie. Da ultimo, appare lesivo dell’immagine e della reputazione della LUMSA che si riporti la dichiarazione del dott. Michele Pivetti, secondo la quale «L’università necessitava di uno slancio e di un rinnovamento complessivo», tesa a suscitare nel lettore la convinzione di un’esigenza di innovazione dell’Ateneo, vista l’erronea indicazione dello stesso quale “nuovo direttore della LUMSA”. Si chiede, pertanto, di voler provvedere, ai sensi dell’art. 8 Legge 47/1948, alla rettifica di quanto riportato nel citato articolo, nella collocazione prevista dalla legge e con risalto analogo a quello riservato al brano giornalistico al quale la rettifica si riferisce, comuncandosi che, in difetto, la LUMSA intraprenderà le iniziative necessarie a tutela della propria immagine”.

La Fondazione per gli studi, la ricerca e la solidarietà “Evangelii gaudium”.

Con riferimento alle notizie di stampa apparse circa i corsi universitari erogati presso la sede della “Santa Silvia” di Palermo, va precisato quanto segue. La Scuola Universitaria per Assistenti Sociali “S. Silvia” è stata fondata nel 1952 per volere dell’Arcivescovo di Palermo, Card. Ernesto Ruffini.

Visto l’importante significato dato agli studi e alla formazione degli operatori del sociale, da sempre, dalla Regione siciliana, al fine degli anni ’70 è stata approvata una legislazione, tuttora vigente, che disciplina la vita delle scuole di servizio sociale, definendone struttura, assetti e ambiti di operatività. Si tratta della legge regionale n. 200/1979, che prevede l’erogazione di tirocini e corsi di laurea in servizio sociale, presso le scuole di servizio sociale, in convenzione con gli atenei. La stessa legge regionale 200 prevede la figura del direttore.

All’uopo, va evidenziato che la Scuola di servizio sociale “Santa Silvia”, in virtù dei mutamenti della normativa accademica nazionale, dall’ottobre 1984, in regime di convenzione, pur con diversi organismi giuridici preposti alla gestione amministrativa della stessa, è sezione staccata della L.U.M.S.A. (Libera Università “Maria SS. Assunta”) di Roma. Peraltro, presso la “Santa Silvia”, a partire dall’anno accademico 2001/2002, è stato avviato, ai sensi del decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica del 4/8/2000, il Corso di Laurea in Scienze del Servizio Sociale; a partire dall’anno accademico 2002/2003, è stato avviato il Corso di Laurea Specialistica in Programmazione e Gestione delle Politiche e dei Servizi Sociali; mentre a partire dall’anno accademico 2010/2011, è stato avviato un Corso di Laurea Magistrale in Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali”. Infine, dall’anno accademico 2013/14 i corsi sono erogati in forma di didattica decentrata a Palermo, con sede in via Umberto Maddalena 112

L’Avvocato Michele Pivetti Gagliardi, consigliere d’amministrazione della Fondazione per gli studi, la ricerca e la solidarietà “Evangelii gaudium”, è subentrato, dall’anno accademico 2019/2020, nella direzione della scuola, al termine della preziosa e fruttuosa esperienza di conduzione e gestione da parte delle Assistenti sociali missionarie; nei suoi confronti l’attuale consiglio di amministrazione, ripone incondizionata fiducia riconoscendone l’alto valore etico e professionale.

Firmato: Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione per gli studi, la ricerca e la solidarietà “Evangelii gaudium”.