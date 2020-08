PALERMO – Già negli scorsi si erano verificate tensioni tra gli ambulanti e le forze dell’ordine, oggi pomeriggio l’exploit: prima l’accesa discussione tra i venditori e una lite animata, poi l’aggressione ai danni di vigili urbani e agenti della Polizia di Stato.

Il caos è scoppiato tra i viali della Fiera dei Morti che anche quest’anno è stata allestita in piazzale John Lennon, conosciuto come piazzale Giotto: alcuni commercianti si sono scagliati contro gli agenti che stavano effettuando i controlli. Un’attività che in questi giorni è stata svolta per accertare eventuali irregolarità o casi di abusivismo e che oggi è sfociata nella violenza.

Al punto da rendere necessario l’intervento dei sanitari del 118. Uno degli agenti della polizia municipale è stato soccorso e trasportato in ospedale per le ferite riportate. Molti ambulanti hanno nel frattempo smontato le proprie bancarelle e si sono allontanati. Gli accertamenti sono ancora in corso sul posto.

Aggiornamento: Aggressione alla polizia municipale ieri sera in piazzale Giotto a Palermo in occasione della Fiera dei morti, con due vigili urbani feriti. Nel corso di controlli antiabusivismo è scoppiata una lite tra venditori abusivi e vigili urbani che avevano chiesto di non installare le bancarelle. Dalle parole grosse si è passati all’aggressione fisica, con alcune persone costrette alle cure dei sanitari 118. Tra i feriti anche un agente della polizia municipale portato in ospedale per essere refertato. Un secondo vigili del settore annona è stato medicato dai sanitari. Sono dovuti intervenire diverse pattuglie dei vigili urbani e dei carabinieri per riportare la calma. Dopo i tafferugli circa 200 abusivi hanno preferito abbandonare la fiera creando disagi al traffico.