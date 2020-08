PALERMO – Si è insediato il Consiglio di amministrazione di AMG Energia Spa. E’ composto da Mario Butera, che da amministratore unico della società ne diventa adesso il presidente e dai consiglieri Concetta Pennisi, avvocato, e Domenico Macchiarella, laurea in giurisprudenza con un master in General management.

Il Cda è già al lavoro. “Il completamento della governance – sottolinea il presidente Mario Butera – ci consentirà di mettere in atto quelle azioni necessarie per concretizzare il lavoro già avviato e relativo a progetti che guardano all’innovazione, così come chiesto dal Sindaco. L’obiettivo è traghettare la società verso le sfide e le opportunità future”. Un’indicazione condivisa dai consiglieri. “Sono onorato di fare parte di questo Cda e di potere contribuire al rilancio dell’attività di AMG – afferma il consigliere Macchiarella –. Ci siamo subito messi al lavoro per individuare le attività di intervento nei settori che necessitano di ammodernamento e rilancio dell’azienda, si respira da subito un clima di grande collaborazione”. “Ringrazio il Sindaco per la fiducia accordatami – aggiunge il consigliere Pennisi –. Mi impegnerò, assieme agli altri componenti del Consiglio di amministrazione, a realizzare gli obiettivi della società”.