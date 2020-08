Sale la disoccupazione

ROMA- A settembre il tasso di disoccupazione torna a salire, attestandosi al 9,9%, dal 9,6% di agosto (+0,3 punti percentuali). Lo rileva l’Istat, spiegando che su base mensile le persone in cerca di lavoro sono in aumento (+3,0%, pari a +73 mila). A settembre 2019 la stima degli occupati risulta in ‘leggero calo’, scendendo dello 0,1%, pari a 32 mila unità in meno rispetto ad agosto. In tre mesi, da luglio a settembre persi 60 mila occupati, 32 mila solo a settembre. La disoccupazione giovanile aumenta al 28,7%. (ANSA)