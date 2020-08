PALERMO – Lotta tra la vita e la morta una donna di 48 anni coinvolta in un gravissimo incidente sullo scorrimento veloce Palermo-Sciacca. Lo scontro frontale, avvenuto tra la sua Citroen e una Mercedes guidata da un uomo di 56 anni, si è verificato all’altezza di San Cipirello e si è rivelato molto violento. Al punto da distruggere le due auto, diventate un groviglio di lamiere. I due conducenti sono stati estratti dai mezzi sai vigili del fuoco, intervenuti sul posto insieme ai carabinieri di Monreale che adesso stanno conducendo le indagini per stabilire le responsabilità.

Le condizioni della donna si sono subito rivelate critiche, soprattutto per le gravi ferite riportate alle gambe. Per lei è stato necessario il trasporto in ospedale con codice rosso. È stata ricoverata al Policlinico, dove le speranze sono appese ad un filo. L’ennesimo violento schianto sulla strada statale 624, già scenario di tragici incidenti. Le indagini per ricostruire la dinamica sono in corso.