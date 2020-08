PALERMO – Momento di solidarietà oggi allo Zen di Palermo, dove la Ugri-Servizi per l’Ambiente ha consegnato una quarantina di abbonamenti al Palermo Calcio ai ragazzi del quartiere. Alla consegna era presente Natalia Re, pr manager dell’azienda. “L’obiettivo – si legge in una nota – è quello di avvicinare i ragazzi allo sport sensibilizzando la tutela dell’ambiente con la corretta differenziata all’interno dello stadio comunale”. L’Ugri, che festeggia i 35 anni di attività, presente in tutto il territorio palermitano, alla fine di ogni incontro di calcio raccoglie, attraverso i propri operatori, i rifiuti lasciati anche negli spogliatoi e negli uffici.

“Grazie alla presenza di associazioni, tra cui la ‘Nuova Opportunità Onlus’, – prosegue la nota – nella mattinata di oggi si è creato un ulteriore momento di convivialità, un commerciante ha donato dei giocattoli che sono stati distribuiti ai bambini in vista della festività di Ognissanti”. “Esserci – dice Natalia Re – è l’obiettivo che ci siamo prefissati per il raggiungimento di una condivisione troppo spesso annunciata e poco praticata. Ci trovate sempre a fianco delle fasce deboli o fragili, con lo scopo di sensibilizzare e di orientare al rispetto dell’Ambiente. L’Ugri ha iniziato da anni un percorso di cittadinanza attiva che non intendiamo interrompere. Vedere questi bambini sorridere davanti un gioco nuovo o ad un mini party donato è motivo per fare meglio e di più. Del resto stiamo formando i cittadini del domani”.

Soddisfazione da parte di Dario Chinnici, capogruppo del Pd a Palazzo delle Aquile: “La solidarietà non ha bandiere e colori, conosce il buon senso e si alimenta di buone azioni. La nostra città ha bisogno di questi esempi e di questi momenti di aggregazione, dove non ci devono essere discriminanti ma compartecipazione”.