PALERMO – Traffico in tilt stamattina sulla A-29 in direzione Palermo. Poco prima dell’ingresso della città un tir si è ribaltato su un fianco bloccando la carreggiata. L’incidente si è verificato intorno alle 9.30 e ha paralizzato il traffico in ingresso nel capoluogo in quanto le auto sono state costrette a superare il tir ribaltato passando da un piccolo tratto di carreggiata. Le auto sono riuscite a superare l’imbuto, autobus e camion sono rimasti imbottigliati per ore. Sul posto la polizia stradale e il personale dell’Anas per ricostruire la dinamica dell’incidente e ristabilire le normali condizioni di circolazione.

Dal tir è fuoriuscito il carico di olio di palma sparso nel tratto dell’A29 nella carreggiata in direzione Palermo. Traffico in tilt e automobilisti costretti a imboccare lo svincolo per l’ospedale Cervello fino all’intervento della gru per la rimozione del mezzo pesante. Assieme a polstrada, Anas, polizia municipale e vigili del fuoco impegnato anche il personale della Rap per ripulire l’asfalto dall’olio. Secondo una prima ricostruzione il conducente, per cause ancora da accertare, avrebbe perso il controllo del mezzo che dopo una sbandata si è messo di traverso bloccando il passaggio delle auto. Non risultano altri mezzi coinvolti o feriti, neanche fra i due autotrasportatori che sono stati aiutati ad uscire dai vigili del fuoco. A scopo precauzionale è stato richiesto l’intervento di un’ambulanza del 118 ma entrambi, nonostante lo shock, hanno rifiutato le prime cure e il trasporto in ospedale.

La carreggiata è stata riaperta al traffico nel primo pomeriggio, dopo la rimozione del mezzo pesante dalla strada. La circolazione delle auto è così tornata regolare.

(ANSA)