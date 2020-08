PARTINICO (PALERMO) – Un nuovo attacco dei vandali alla scuola d’infanzia di Partinico “Capitano-Polizzi”. La dirigente scolastica Rosa Maria Rizzo ha già sporto cinque denunce. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri per i primi rilievi. In base ad una prima ricostruzione, i malviventi avrebbero dato fuoco agli arredi di alcune aule. “È l’ennesimo caso – dice la dirigente – in un edificio chiuso perché è in atto la procedura per la ristrutturazione. Sono veramente amareggiata perché non è rimasto più nulla di quella che era una bella scuola dell’infanzia. Da tempo faccio denunce e ancora una volta mi rivolgerò alle forze dell’ordine”.