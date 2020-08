PALERMO – Il dirigente generale Margherita Rizza dell’assessorato regionale alle autonomie locali ha inviato un’ispezione al Comune di Marineo (Pa). In assessorato sono arrivati alcuni esposti dei consiglieri di minoranza della lista “Impegno per Marineo” sul conferimento di comandante della polizia municipale a titolo gratuito ad un ex dipendente in quiescenza. Ancora su otto incarichi fiduciari a titolo gratuito, la nomina del rup e eventuali irregolarità per la pubblicazione degli atti del consiglio comunale. Ad accertare la regolarità dell’attività svolta dal sindaco Franco Ribaudo sarà il funzionario Domenico Mastrolembo.

(ANSA).