L'anziana era stata investita in via dei Nebrodi, vicino casa.

PALERMO – Una donna di 89 anni investita da uno scooter due giorni fa in via dei Nebrodi a Palermo è morta all’ospedale Villa Sofia L’anziana che risiede nella stessa strada stava attraversando la strada quando è stata colpita dal motociclo. L’incidente si è verificato mercoledì sera. Soccorsa dai sanitari del 118 è stata trasportata all’ospedale Villa Sofia. In ospedale è deceduta. Sono in corso indagini da parte degli agenti della polizia municipale. E’ stata disposta l’autopsia.

(ANSA).