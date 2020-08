Ricerche a tutto spiano per ritrovare Liborio Gambino. Indagini dei carabinieri.

RIBERA (AGRIGENTO) – Da ieri mattina a Ribera (Agrigento) non si hanno più notizie di Liborio Gambino, un anziano medico in pensione di 83 anni. I familiari ne hanno denunciato la scomparsa ai carabinieri. Gambino è uscito di casa intorno alle 8, allontanandosi a bordo della sua auto, per andare a prendere un caffè al bar. Ma da quel momento se ne sono perdute le tracce. I familiari si sono appellati a chiunque lo avesse visto e possa fornire elementi utili al suo ritrovamento.