PALERMO – La Polizia di Stato ha scoperto nel mercato storico di Ballarò a Palermo un deposito di cellulari, tablet e computer rubati. Gli agenti di polizia hanno seguito un ghanese che, pensando di essere riuscito a seminare i poliziotti, è entrato nell’abitazione in vicolo Muzio. Qui sono stati trovati oltre 200 articoli tra cellulari di ultima generazione, tablet, personal computer, sim card, micro-sd e materiale elettronico usato per assemblare e ricostruire cellulari e tablet. Il ghanese di 34 anni, irregolare sul territorio, è stato denunciato per ricettazione. Nei suoi confronti sono state inoltre avviate le procedure di espulsione.

(ANSA)