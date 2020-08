PALERMO – Il sindaco Leoluca Orlando ed il vice sindaco ed assessore alla Polizia Municipale Fabio Giambrone esprimono “affettuosa vicinanza e solidarietà agli agenti” aggrediti ieri, in una rissa scoppiata ieri alla Fiera dei Morti. La Polizia Municipale si trovava in piazzale Giotto per effettuare dei controlli antiabusivismo di routine, quando è scoppiata una lite tra due individui che non avevano le prescritte autorizzazioni alla vendita. Gli agenti presenti sul posto si prodigavano immediatamente per ripristinare l’ordine pubblico e sedare la lite, anche in considerazione della presenza di famiglie e bambini che si aggiravano tra le bancarelle per i tradizionali acquisti legati alla commemorazione dei defunti. Ne scaturiva una rissa, con numerose persone coinvolte e l’aggressione agli agenti, due dei quali rimanevano feriti e dovevano fare ricorso alle cure mediche.

“Condanniamo con forza questo episodio di violenza urbana E’ ignobile e di inaudita gravità che, ancora al giorno d’oggi, alcune persone, vigliacche e delinquenti, forti, come ieri, solo della propria soverchiante superiorità numerica, si scaglino contro le forze dell’ordine. E’ fondamentale che tutti comprendano che la loro abnegazione ed il loro spirito di sacrificio, quanto sia importante il ruolo delle forze dell’ordine per evitare che la nostra città torni ad essere condannata all’inaccettabile legge del più forte, del più violento e prepotente”. “Il nostro encomio ed un plauso convinto – dichiara il comandante della Polizia Municipale, Vincenzo Messina, dichiara che – vanno rivolti agli agenti che, anche in condizioni oggettivamente difficilissime, non si sottraggono alla propria missione e, come in questo caso, evitano che situazioni critiche possano degenerare ulteriormente, con esiti imprevedibili”. L’Assessore alle Attività Economiche, Leopoldo Piampiano esprime “prima di tutto, la più ampia solidarietà per gli agenti aggrediti” e si dichiara “amareggiato e dispiaciuto per il grave episodio”.

Piampiano ricorda che “la Fiera dei Morti è stata interamente organizzata, in ogni suo aspetto, dall’Amministrazione comunale, sin dalla scelta dell’ubicazione. Già da quest’estate, abbiamo effettuato diversi incontri con i rappresentanti dei commercianti ed abbiamo predisposto una determina che venisse incontro alle esigenze di tutti. E’ del tutto falsa – continua Piampiano – la dichiarazione rilasciata da alcuni commercianti, secondo i quali le proprie istanze non sono state accettate o evase dal Suap. Tengo a sottolineare che tutte le istanze presentate al Suap e che erano in regola con i requisiti richiesti, financo quelle presentate dopo la predisposizione della determina, sono state accolte ed abbiamo rimodulato il provvedimento amministrativo. Purtroppo diversi soggetti disconoscono il rispetto delle regole o ritengono possibile infischiarsene senza alcuna conseguenza. “Lunedì mattina – conclude Piampiano – incontrerò il comandante della Polizia municipale ed il dirigente del suap, per valutare quali provvedimenti porre in essere nei confronti dei commercianti che si sono macchiati di queste gravi azioni”.