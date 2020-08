BALESTRATE (PALERMO) – Una mattina di paura e due donne ferite al cimitero di Balestrate, nel Palermitano. Parte del pavimento nei pressi dell’ossario ha ceduto e si è sfiorata la tragedia: “Era coperto con una lastra – spiegano i vigili del fuoco – entrambe sono precipitate per circa due metri”.

La dinamica dell’incidente è ancora poco chiara e gli accertamenti dei carabinieri sono tuttora in corso, ma sono stati momenti di caos durante la mattinata in cui centinaia di persone si sono recate al camposanto del paese per portare un fiore ai propri cari.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno prelevato le due donne, madre e figlia di 76 e 49 anni, mettendole in salvo. A riportare le ferite più gravi la madre, inizialmente trasportata dai sanitari del 118 all’ospedale di Partinico, ma poi trasferita al Civico di Palermo. la figlia, di 49 anni, ha riportato traumi e contusioni in diverse parti del corpo. Le indagini sono condotte dai carabinieri della compagnia di Partinico. Saranno i militari ad accertare le responsabilità dell’incidente.