PALERMO – “Le accuse lanciate contro il governo Musumeci dal M5s sono una vergognosa mistificazione e giungono da un movimento politico buono solo a fare proclami, campione mondiale della demagogia e fallimentare in tutte le proprie esperienze amministrative, a Roma come in Sicilia. I grillini dovrebbero avere il pudore di guardare in casa propria: al consenso elettorale in picchiata, alle furiose polemiche interne, a una voglia di poltrone così forte da spingerli ad allearsi perfino con il Pd, vale a dire il loro storico avversario politico”. Lo afferma Alessandro Aricò, capogruppo all’Ars di Diventerà bellissima, replicando all’intervista rilasciata a Live Sicilia dal suo omologo del Movimento cinque stelle Francesco Cappello.

E aggiunge: “Già da tempo il presidente Nello Musumeci ha rivolto un appello a tutte le opposizioni all’Ars per concertare insieme le riforme, ma evidentemente chi non è interessato a un dialogo costruttivo non ha a cuore le sorti della Sicilia. Peraltro, proprio su temi indicati dal capogruppo del M5s, cioè sanità, rifiuti e precariato, il governo Musumeci sta ottenendo risultati concreti, nonostante il percorso sia arduo e in salita. I grillini, invece, continuano a considerare come traguardo principale dell’agire in politica la decurtazione dei propri stipendi, cioè una mossa puramente propagandistica. Purtroppo per loro e per fortuna degli italiani, ogni elezione che passa perdono voti e consenso. Di questo passo tra molto meno di dieci anni del M5s resterà soltanto uno sgradito ricordo”.