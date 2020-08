PALERMO – “Lo abbiamo denunciato in tutti i modi possibili, lo dicono le Organizzazioni non governative, l’Onu, Medici Senza Frontiere, Mediterranea Saving Humans, al fianco di tanti parlamentari ci appelliamo da settimane al buonsenso contro un accordo che e’ una vergogna. Mi chiedo con chi conti di sedersi al tavolo delle trattative l’Italia. Il nostro governo lo ha capito che quei ‘rappresentanti istituzionali’ libici, con cui dovrebbe sedere allo stesso tavolo per modificare il Memorandum, sono dei criminali? Quegli accordi vanno stracciati, e’ inconcepibile che si parli ancora di rinnovi e modifiche”. Cosi’ sui social network l’eurodeputato Pietro Bartolo.

(DIRE)