PALERMO – Il gruppo della Lega al Consiglio comunale di Palermo ha organizzato per il 4 novembre, alle 16.30, un’assemblea cittadina a Palazzo delle Aquile sui temi della mobilità: “Ztl, tram e traffico a Palermo. Quale futuro in mano al sindaco Orlando e all’assessore Catania?”. Oltre al capogruppo della Lega Igor Gelarda e al vice Elio Ficarra, hanno dato la loro adesione anche Antonio Triolo commissario provinciale della Lega, il consigliere comunale Alessandro Anello, Ferdinando Corriere, esperto di mobilità e docente universitario, rappresentanti della Confederazione sindacale autonoma vigili del fuoco, di Confimprese e di comitati e associazioni che si occupano di mobilità. “Si raccoglieranno proposte e idee da sottoporre all’amministrazione, che sta gestendo in maniera pietosa questa problematica. I cittadini e i commercianti – sostengono Gelarda e Triolo – sono prigionieri da troppo tempo di una politica della mobilità assolutamente ideologica e distaccata dalla realtà. I sindaco e l’assessore continuano a gestire chiusure pedonali, zone a traffico limitato, progetti a lungo e a breve termine in funzione di una sola idea: fare cassa per pagare i debiti che i loro stessi progetti continuano a ingrossare. La Lega ha deciso di costruire insieme con associazioni, esperti e cittadini non una protesta ma un’alternativa”. (ANSA).