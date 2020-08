ROMA – “Chiedo scusa alla signora Segre. Per questo paese senza rispetto per il dolore”. Lo scrive su twitter Ornella Vanoni facendo riferimento al voto al Senato per l’istituzione di una commissione contro razzismo e antisemitismo, proposta dalla senatrice a vita Liliana Segre, che ha visto il centrodestra astenersi. “Se andiamo avanti così finirà che odieremo anche il portinaio srilankese. Complimenti”, aggiunge la cantautrice in un altro messaggio sui social.

(ADNKRONOS)