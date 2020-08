Conseguendo il secondo posto alla gara di Ancona-Monte Conero, ultima tappa del campionato italiano di Regolarita’ Ferrari CI, il palermitano Angelo Pizzuto su Ferrari 360 del Club Italia (navigato in questa occasione da Fabio Lo Sicco) vince il campionato nazionale della Ferrari CI dedicato alla regolarita’. Nove tappe nazionali in cui Pizzuto si e’ piazzato al primo posto della Stella Alpina e del Giro di Sicilia, secondo alla Targa Florio e alla Parma Berceto, e altri piazzamenti utili per la vittoria finale (Magione e Bolsena). Continua quindi nel solco della migliore tradizione il rilancio della regolarita’ palermitana, uno sport automobilistico che punta alla precisione e che ha portato un altro palermitano, Giovanni Moceri, a vincere per la prima volta la storica gara Mille Miglia 2019 dopo quattro titoli alla Targa Florio.