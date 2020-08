PALERMO – Continua la battaglia degli ex sportellisti multifunzionali e di tutti gli operatori della Formazione professionale siciliana, che sollecitano le istituzioni a rispondere “presenti” e, in caso contrario, annunciano un nuovo sciopero il 13 novembre. Lo fanno con una lettera congiunta, firmata Flc Cgil, Cisl Scuola Sicilia, Uil Scuola, Usb, Snalv Confsal, Ex Sportellisti Liberi, Federazione Nazionale Scuola e Formazione, SI.NA.L.P. e Gli Irriducibili della Formazione Professionale in Sicilia.

A scatenare la nuova mobilitazione un incontro chiesto il 25 ottobre, e attualmente disatteso, al presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci e agli assessori regionali del Lavoro Antonio Scavone, della Formazione professionale Roberto Lagalla e della Funzione pubblica Bernadette Grasso. In quell’occasione, i rappresentanti avevano proposto vari interventi per ricollocare i lavoratori e adottare misure di fuoriuscita dal settore, attualmente oggetto di dialogo tra il governo nazionale e quello regionale. Sigle sindacali e movimenti avevano puntato anche alla ripresa del tavolo istituzionale sulla vertenza, “che dopo l’insediamento del nuovo governo pare si sia fermato”; inoltre, in vista della corsa ai posti di lavoro nei Centri per l’impiego, gli operatori avevano chiesto “il riconoscimento degli anni di servizio oltre i titoli specifici”.

“La percezione dei tempi della politica non coincide con i bisogni dei lavoratori – si legge nella nuova nota – che quotidianamente sopravvivono in quella che oramai è diventata una corsa contro il tempo per evitare ulteriori danni irreparabili”. Da qui la scelta di sollecitare un “incontro urgente”: secondo i rappresentanti, la vertenza che riguarda gli operatori degli interventi formativi e delle politiche attive del lavoro in Sicilia si è “ormai trasformata in un dramma sociale inimmaginabile”. Di recente anche Live Sicilia ne ha raccontato uno spaccato, attraverso la storia di Laura, ex sportellista ‘salvata’ dalla solidarietà dei colleghi.