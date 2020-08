PALERMO – Un’accesa discussione, poi i pugni in faccia e la corsa in ospedale. Ennesima notte di paura nel centro storico di Palermo, stavolta davanti alla chiesa di San Francesco d’Assisi, tra le vie Merlo e Alessandro Paternostro, dove si trova la nota focacceria. La violenza ha preso vita davanti a decine di passanti e clienti presenti all’esterno dei locali, che sabato sera hanno lanciato l’allarme alle forze dell’ordine. Un uomo e un giovane hanno infatti prima litigato, poi uno dei due è stato scaraventato per terra.

Quando i sanitari del 118 sono arrivati sul posto era sanguinante e sotto choc. “Una scena terribile – raccontano alcuni testimoni – prima abbiamo sentito le urla, poi è arrivata un’ambulanza. Erano presenti molte famiglie, i bambini hanno cominciato a piangere. Abbiamo avuto tutti molta paura”. In piazza San Francesco sono arrivati anche i carabinieri che hanno rintracciato l’aggressore, un diciannovenne palermitano, nel giro di pochi minuti: in base a quanto ricostruito, era stato poco prima “rimproverato”, insieme alla madre, da un uomo perché stavano parcheggiando all’interno dell’area chiusa al traffico.

Una discussione accesa sarebbe quindi presto sfociata in lite e poi in violenza fisica, al punto da sferrare due pugni in faccia alla vittima, un giornalista e interprete tedesco di 48 anni, residente nel capoluogo siciliano. Per lui è stato necessario il trasporto in ospedale con codice rosso per le gravi ferite riportate: è stato ricoverato al Trauma center di Villa Sofia ed è in coma farmacologico, con prognosi riservata. Stamattina è stato sottoposto ad un delicato intervento per la rimozione dell’ematoma. Il giovane, L.B.S è stato fermato dai carabinieri con l’accusa di lesioni gravi.

Si tratta dell’ennesima aggressione nel centro storico della città, dove già nelle scorse settimane si sono registrati preoccupanti casi di violenza. A partire dalle aggressioni senza alcun apparente motivo che hanno fatto finire in ospedale quattro giovani in tre distinte occasioni, fino all’aggressione di un giovane in piazza Nascè.

*Aggiornamento

Dopo aver appreso la notizia dell’aggressione e del ferimento di un cittadino tedesco residente a Palermo, il sindaco Leoluca Orlando ha espresso la “ferma condanna per la inciviltà dell’aggressore che chiediamo e siamo certi, verrà giudicato e sanzionato per il suo comportamento”. “Tale episodio – ha detto Orlando – ha coinvolto un civile cittadino palermitano di origine tedesca e un incivile cittadino palermitano che pretendeva di affermare con la violenza il suo sprezzo nei confronti della zona pedonale. Un ringraziamento all’impegno di tutte le forze dell’ordine che grazie anche alla partecipazione dei cittadini e al sistema di videosorveglianza, riescono ad assicurare alla giustizia in breve tempo gli autori di questi gesti inqualificabili”.(ANSA).