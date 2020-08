CALTANISSETTA – Un uomo di Caltanissetta di 25 anni, R.T., è stato arrestato in flagranza di reato dalla polizia con le accuse di tentato omicidio, resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali, danneggiamento aggravato e guida in stato di alterazione psicofisica da sostanze stupefacenti e di inosservanza all’alt. L’uomo infatti intorno alle due di notte di domenica scorsa ha tentato di sottrarsi ai controlli di un equipaggio della sezione volanti della Questura e con la sua Volkswagen Golf ha tentato di allontanarsi non prima di aver speronato l’auto di servizio e travolto uno dei poliziotti. Arrestato dopo uno spericolato inseguimento iniziato a Caltanissetta e terminato a Delia, è risultato positivo a droghe leggere e alla cocaina. Una volta bloccato, l’uomo si è scagliato contro i poliziotti con calci e pugni. Stamani il Gip ha convalidato l’arresto. (ANSA).