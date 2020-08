ENNA – L’ingegnere Fausto Severino è il nuovo presidente dell’università Kore di Enna. Succede a Cataldo Salerno, di cui era il vice, che ha lasciato l’incarico dopo 24 anni. Lo ha eletto all’unanimità il Consiglio dei Garanti dell’ateneo che ha espresso al prof. Salerno la “più viva gratitudine per il suo ultradecennale impegno nella fondazione prima e nella guida poi della Kore”. Il Consiglio dei Garanti ha “accettato con viva soddisfazione la disponibilità a continuare il suo impegno culturale e civile a sostegno dell’Ateneo stesso, delle sue politiche di sviluppo, dei suoi docenti, operatori e studenti ai quali ha dedicato con abnegazione fin qui la sua attività istituzionale”. Il Consiglio dei Garanti, dopo l’elezione del nuovo presidente, ha dato mandato all’ing. Severino “a individuare, proporre e sostenere nuove ipotesi di sviluppo sia in termini di riorganizzazione del sistema, che in termini di ampliamento dell’offerta formativa”. Il presidente Severino ha ringraziato tutti i componenti del Consiglio dei Garanti, il rettore, gli Organi di Ateneo,il personale tecnico-amministrativo e gli studenti ed ha “garantito impegno e collegialità alla sua attività, confermando una forte connotazione continuativa, sostenuta da slancio ed entusiasmo, alla sua presidenza”.

