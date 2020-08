Una nuova perturbazione è in arrivo, dopo quella che ha costretto molti italiani a rivedere i programmi per il lungo weekend di Ognissanti. Qualche pioggia sta già anticipando il fenomeno, che domani si abbatterà sul Centro-Nord ma già mercoledì agirà maggiormente al Sud. Secondo le previsioni di 3BMeteo, nel mirino del maltempo ci saranno le regioni tirreniche e il Nordest; non mancheranno comunque forti venti di libeccio a sferzare le coste occidentali.

Nella giornata di domani il maltempo è atteso al Centro e al Sud, mentre al Nord il tempo attualmente instabile dovrebbe migliorare in serata con fenomeni in attenuazione su Nordovest, Lombardia ed Emilia Romagna. Al Centro sarà instabile sulle regioni tirreniche e l’Appennino occidentale, con piogge e temporali localmente intensi, ma migliorerà da nord tra la sera e la notte. Al Sud sono previste condizioni perturbate in Campania, con piogge e rovesci più frequenti e intensi nelle ore serali, mentre sulla Calabria si abbatteranno fenomeni isolati; in Sicilia invece si avranno ampie aperture. Le temperature saranno in calo solo al Nord, mentre nel resto d’Italia si manterranno stazionarie o saranno in lieve aumento.

Mercoledì ad avere la peggio sarà il Sud Italia, dove le condizioni meteo peggioreranno nettamente. L’instabilità generale interesserà tutto il Meridione, con piogge e rovesci intermittenti anche a sfondo temporalesco e localmente intensi sulla Sicilia; saranno presenti, ma meno frequenti, anche su Molise e Puglia centro-settentrionale. Anche le temperature subiranno un calo, e i mari saranno molto mossi o agitati a causa del forte vento. Al Nord invece saranno presenti nuvolosità irregolare e qualche pioggia residua, tra levante ligure, Lombardia, Emilia Romagna e Nordest, mentre al Centro il maltempo interesserà la Sardegna occidentale e le regioni peninsulari tirreniche con piogge e rovesci intermittenti.