Ricariche dei cellulari

Novità in casa dei maggiori operatori telefonici in Italia

Alcuni utenti l’avranno già notato: le ricariche telefoniche, in particolare quelle nei tagli da 5 e 10 euro, hanno subito delle ‘trasformazioni’: Vodafone, Tim e Wind infatti hanno deciso di adottare nuovi formati, che comprendono un credito prestabilito e una parte con cui l’utente riceve dei servizi aggiuntivi come chiamate e traffico dati senza limiti. Il costo del servizio ‘premium’ viene scalato dalla ricarica stessa: se l’utente ricarica 5 euro, col taglio speciale riceverà 3 o 4 euro di credito mentre il resto servirà ad attivare il servizio previsto. Una transizione che non piace a tutti, motivo per cui le compagnie starebbero cercando di non fare mosse troppo avventate.

Gli utenti Tim hanno a disposizione Ricarica+, relativa ai tagli da 5 e 10 euro. Il credito erogato è rispettivamente di 4 e 9 euro, e con l’euro restante possono essere attivati minuti e giga illimitati per 24 ore. Attualmente la compagnia non ha del tutto eliminato i tagli di ricarica classici, ancora presenti in alcuni canali di vendita; piuttosto Tim ha deciso di lanciare la commercializzazione di due nuovi tagli, da 4 e 6 euro, disponibili nei propri negozi.

In Vodafone la rivoluzione delle ricariche è in atto già da metà ottobre, con Giga ricarica, che introduce due nuovi tagli da 5 e 10 euro da affiancare a quelli classici (ancora disponibili, ma sull’app e sul sito). Il traffico erogato è di 4 o 9 euro, con l’euro restante che viene convertito in 3 giga aggiuntivi di traffico per un mese.

Sostituzione in casa Wind, invece, dove i tagli da 5 e 10 euro di Ricarica special prendono il posto di quelli classici. Nel taglio da 5, la ricarica speciale offre 4 euro di credito e chiamate e traffico internet illimitato in Italia per 24 ore; il taglio da 10 euro invece comprende 9 euro di credito e il solo traffico internet illimitato in Italia per 24 ore. Anche Wind, come nel caso di Tim, per cercare di non scontentare gli utenti ha deciso di introdurre due nuovi tagli di ricarica ‘tutti credito’, da 4 e 11 euro.