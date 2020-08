PALERMO – Intervengono per spegnere un incendio, ma vengono aggrediti. Ennesima sassaiola ai danni dei vigili del fuoco, presi di mira in via Giuseppe Di Vittorio nella zona dello Sperone stanotte. A rischiare di finire in ospedale, i pompieri del distaccamento di Brancaccio di Palermo, entrati in azione per domare le fiamme che avvolgevano un grosso cumulo di rifiuti.

Durante le fasi di spegnimento la squadra è stata raggiunta da decine di pietre. Si sono verificati danni ai mezzi di soccorso, mentre i vigili del fuoco sono riusciti ad allontanarsi in tempo, trovando riparo sui mezzi e spostandosi in una zona sicura.

“Nel frattempo – spiegano dalla sala operativa – la squadra non ha perso di vista l’incendio e si è assicurata che non arrecasse danni a cose e a persone o si potesse espandere. Le fasi di spegnimento si sono concluse solo dopo l’arrivo sul posto di una pattuglia della polizia”.