PALERMO – Prendera’ il via domani, mercoledi’ 6 novembre, la campagna di vaccinazione antinfluenzale dell’Asp di Palermo. Per usufruire del servizio e’ sufficiente accedere ai Centri di vaccinazione dell’Azienda sanitaria con un documento di riconoscimento. La vaccinazione e’ gratuita, oltre che per tutte le persone di eta’ superiore a 64 anni, anche per i soggetti in eta’ pediatrica o adulta affetti da malattie croniche a carico dell’apparato respiratorio, circolatorio, uropoietico, da diabete e da altre malattie del metabolismo e da sindromi da malassorbimento intestinale. Queste categorie di utenti, considerati soggetti a rischio, devono esclusivamente esibire il documento o il numero di esenzione ticket per patologia: in assenza puo’ essere prodotta la certificazione della patologia esistente redatta dal medico curante. La vaccinazione antinfluenzale e’, inoltre, gratuita per le donne in gravidanza sin dal primo trimestre, per i ricoverati presso strutture per lungodegenti, per medici e personale sanitario di assistenza, familiari di soggetti ad ‘alto rischio’, personale a contatto con animali per motivi di lavoro, bambini o adolescenti in trattamento a lungo termine con acido acetilsalicilico e tutti i bambini che frequentano le comunita’.

La vaccinazione antinfluenzale verra’ anche praticata dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta che hanno aderito al programma vaccinale promosso dall’assessorato regionale alla Salute che provvederanno alla vaccinazione dei propri assistiti. Sara’ possibile, inoltre, praticare gratuitamente, per i soggetti a rischio, anche la vaccinazione antipneumococcica e la vaccinazione per il ‘fuoco di S.Antonio’ (vaccinazione anti Herpes Zoster). “L’Asp di Palermo, al fine di favorire l’aumento delle coperture vaccinali, ha provveduto – spiega una nota -, anche per questa campagna, alla domiciliazione del vaccino direttamente presso gli ambulatori dei medici di Palermo che ne hanno fatta preventiva richiesta”. “Nella nostra regione – ha spiegato il direttore dell’Uoc di Sanita’ pubblica, epidemiologia e medicina preventiva dell’Asp, Nicola Casuccio – l’epidemia influenzale ha inizio tra la fine di dicembre ed i primi giorni di gennaio. Le malattie da raffreddamento che si verificano prima di tale periodo non sono attribuibili, contrariamente a quanto spesso ritenuto dalla maggior parte della popolazione, al virus influenzale. Pertanto la vaccinazione puo’ essere praticata efficacemente sia nel mese di novembre che in quello di dicembre”. Ulteriori informazioni sulla campagna di vaccinazione antinfluenzale potranno essere ricercate consultando il sito web http://epidemiologia.asppalermo.org.

