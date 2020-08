Morti tre vigili del fuoco

Sono tre vigili del fuoco le vittime di un’esplosione che si è verificata nella notte in un edificio a Quargnento, in provincia di Alessandria. La tragedia è avvenuta in via San Francesco d’Assisi, poco distante dal mulino, dopo il bivio per Fubine.

I nomi delle vittime

I vigili del fuoco morti sono Matteo Gastaldo, 46 anni, Marco Triches, 38, e Antonino Candido, 32. I primi due sono originari di Alessandria, il terzo di Reggio Calabria.

“Esplosione voluta”

Alcuni inneschi rudimentali sarebbero stati trovati nella zona. Le indagini sono condotte dai carabinieri del comando provinciale di Alessandria. “Tutto ci fa pensare che l’esplosione sia stata voluta e deliberatamente determinata”. Lo ha detto il procuratore di Alessandria Enrico Cieri. Sul luogo sarebbero state trovate anche due bombole da cucina inesplose, in una costruzione più bassa attigua a quella distrutta. L’ipotesi più accreditata fra gli inquirenti è quella di un ‘effetto domino’, con un’esplosione controllata iniziale a provocare le altre. Inoltre, Il Secolo XIX riporta un messaggio vocale registrato da un vigile del fuoco che parla di “un attentato studiato male. Questo è quello che ci ha detto il capo del corpo (dei vigili del fuoco, ndr) onde evitare di spargere voci errate sulla dinamica dell’incidente”, conclude l’uomo, facendo riferimento anche alla presenza degli inneschi. “La dinamica va accertata, la magistratura ci sta lavorando”, ha comunque precisato il ministro dell’Interno Luciana Lamorgese.

Le testimonianze

I residenti della zona hanno avvertito due episodi ben distinti: “Intorno a mezzanotte il primo botto, poi verso l’una e mezza la seconda esplosione, fortissima”, racconta uno di loro. “Sono uscito di casa, spaventato, per andare a vedere cosa fosse successo – dice un altro cittadino di Quargnento – e ho visto la casa crollata”. Secondo il testimone, la cascina “era disabitata, anche se per un certo periodo ho ancora visto un cane, un pastore tedesco. Per un certo tempo sul cancello c’è stato anche un cartello con la scritta ‘vendesi'”.

Lo sgomento del padre del proprietario

Subito dopo la tragedia, l’anziano padre del proprietario della cascina si è recato sul posto. Il figlio imprenditore Giovanni “l’aveva comprata e messa a posto”, racconta l’uomo, così da potervi coltivare anche la passione per i cavalli. “Mi dispiace per quei ragazzi morti, non si deve morire lavorando”, è il suo commento rivolto alle vittime. L’anziano ha anche affermato di non essersi messo in contatto col figlio, e ha ribadito che “la casa era disabitata, la corrente staccata”.

Il cordoglio di Mattarella e il minuto di silenzio al Senato

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha inviato un messaggio di cordoglio al prefetto Salvatore Mulas, capo dipartimento dei vigili del fuoco: “Ho appreso con profonda tristezza la notizia del decesso, durante un intervento in provincia di Alessandria, dei vigili del fuoco Antonino Candido, Marco Triches e Matteo Gastaldo. In questa dolorosa circostanza desidero esprimere a lei e al corpo nazionale dei vigili del fuoco la mia solidale vicinanza, rinnovando il profondo sentimento di fiducia e di riconoscenza per la generosa dedizione al servizio della collettività”. Nell’Aula del Senato, invece, è stato osservato un minuto di silenzio. “Sono in corso le indagini per accertare le cause e la reale dinamica di un evento così grave e devastante”, ha detto il vice presidente di turno, Roberto Calderoli. “Secondo quanto si apprende l’esplosione potrebbe essere riconducibile ad un atto doloso, circostanza che renderebbe ancora più sconcertante la tragedia che ha colpito il corpo dei vigili del fuoco. Il nostro pensiero va a tutti coloro che svolgono attività di vigilanza sul territorio e mettono la propria vita la servizio della sicurezza”.