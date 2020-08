"Perché non dovrei?".

Matteo Salvini? “lo incontrerò, certo, perché non dovrei? Se lui mi vuole incontrare perché no?”. Lo ha detto la senatrice a vita, Liliana Segre che ha aggiunto, prima di partecipare a un incontro pubblico: “Se io non odio, perché non dovrei aprire la porta?”.