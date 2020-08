PALERMO – Mattina di passione per gli automobilisti che dall’autostrada A19 devono raggiungere il capoluogo. Un’auto è andata a fuoco all’altezza di Villabate, il fumo ha invaso la carreggiata ed è stata necessaria la chiusura al traffico dell’area. In tilt la circolazione dei mezzi, bloccati in direzione Palermo per diversi chilometri.

Quando è stato lanciato l’allarme sul posto sono arrivate le squadre dei vigili del fuoco e gli agenti della polizia stradale per gestire la viabilità: “Il traffico è bloccato al chilometro +500 – spiega l’Anas – e al momento si procede sulla corsia di sorpasso”. Anche ieri pomeriggio, sempre nella zona di Villabate, il traffico era andato in tilt in seguito ad un incidente.

Le operazioni di spegnimento delle fiamme sono in corso, una volta terminate, bisognerà accertare cosa abbia provocato l’incendio, poi il mezzo sarà rimosso dalla carreggiata.