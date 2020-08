L’addio a Luca Sacchi

ROMA – Che fosse col rombo di una moto, con un richiamo alla legalità o citando il film Il Signore degli Anelli, ognuno a modo proprio ha voluto ricordare Luca Sacchi. Il personal trainer di 24 anni è stato ucciso la sera del 23 ottobre vicino al parco della Caffarella, a Roma.

Alla chiesa del Santissimo Nome di Maria non c’era la fidanzata di Luca, Anastasiya Kylemnyk: dopo la tragedia avrebbe interrotto i rapporti con la famiglia Sacchi.

Il rombo delle moto enduro ha aperto l’inizio delle esequie. Luca era innamorato delle due ruote, così sette suoi amici hanno deciso di far ‘risuonare’ la sua passione in tutto il quartiere, in sella ai loro mezzi.

Roberto, cugino e amico di Sacchi, aveva la voce rotta dall’emozione ma non ha perso occasione per un avvertimento dal pulpito: “Ora Luca mi raccomando, te lo dico da cugino maggiore, da lassù fai sentire la tua presenza alla tua famiglia”. Per lui, che dedica al cugino una frase del film Il Signore degli Anelli sull’immortalità dell’amore, è impossibile accettare che certe tragedie capitino “alle persone buone. E tu lo sei stato Luca, un ragazzo d’oro che tutti i genitori vorrebbero”. Un “perché” chiesto a gran voce anche da don Mario, il parroco amico di Luca, confidando di ottenere risposta da tutti i giovani che seguiranno la via della legalità.

Alla testimonianza di Roberto sono seguite quelle di alcuni amici del 24enne, tra gli applausi e la commozione che hanno accompagnato anche l’uscita del feretro dalla chiesa.