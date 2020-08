ROMA – Siglato a Roma il nuovo patto di collaborazione tra il sindacato Cisal e le associazioni Assoimpresa e Assolympo: a stringere l’accordo il segretario generale della Cisal Francesco Cavallaro, il presidente nazionale di Assoimpresa Mario Attinasi e il presidente di Assolympo Calogero Di Carlo. La partnership consentirà alle aziende di Assoimpresa e Assolympo di applicare l’innovativo contratto di lavoro Cisal nei settori del commercio, del turismo e dei servizi, a vantaggio dei dipendenti e delle aziende, ma mettera’ a disposizione anche i rispettivi servizi, tra cui la formazione. “In un momento di crisi come quello che sta vivendo il Paese, il mondo del lavoro nel suo complesso deve collaborare e provare a seguire percorsi innovativi – ha dichiarato il leader della Cisal, Francesco Cavallaro – Questa nuova collaborazione mette insieme aziende e dipendenti, creando una sinergia che siamo sicuri darà ottimi frutti”. “Si tratta di un accordo particolarmente importante – hanno sottolineato Attinasi e Di Carlo – che consente ad Assoimprese e Assolympo di allargare il proprio raggio d’azione a tutto il territorio nazionale. La possibilita’ di applicare questa nuova tipologia di contratto va incontro alle esigenze delle aziende e dei lavoratori, ma e’ significativo anche il plafond di servizi che nascera’ da questa collaborazione: servizi fiscali, di assistenza, supporto e formazione per aiutare i nostri iscritti a lanciarsi in una dimensione internazionale e all’avanguardia”.