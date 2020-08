Paura per Piero Angela

ROMA – Piero Angela è stato ricoverato all’ospedale Sant’Andrea di Roma, dopo un incidente domestico. La disavventura sarebbe avvenuta nei primissimi giorni di novembre e avrebbe provocato al 90enne divulgatore scientifico un problema ortopedico, in particolare alla spalla. Il Corriere della Sera riporta che ad Angela sarebbe stato prescritto l’uso di un tutore, e che il conduttore avrebbe ringraziato tutti per l’affetto dimostratogli in queste ore di apprensione. Al momento il suo staff non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali.

Per tutta la stagione estiva, Piero Angela ha tenuto compagnia ai telespettatori con il ritorno in prima serata del suo SuperQuark. La venticinquesima edizione del programma si è chiusa registrando grandi ascolti, confermando quindi l’affetto e la stima del pubblico generalista nei confronti di uno dei più longevi volti televisivi italiani.