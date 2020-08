3bmeteo.com comunica le previsioni del tempo sull’Italia fino alle 8 di domani. Al Nord ampie aperture su Liguria e Piemonte in estensione alla Lombardia, residue piogge su Triveneto ed Emilia Romagna in esaurimento la notte. Temperature in calo, minime tra 5 e 10. Al Centro spiccata instabilità con piogge e temporali, più frequenti su tirreniche e Sardegna, migliora nell’arco della notte. Temperature in calo, minime tra 6 e 11. Al Sud maltempo con rovesci e temporali, anche intensi sulla Sicilia e la fascia tirrenica, isolati su Molise e Gargano. Temperature in calo, minime tra 9 e 16.

(ANSA)