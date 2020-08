“Bambina mia,

“Ho dovuto dire a mia figlia di nove anni che suo padre non c’è più. Non avrei mai pensato di dover essere io a darle un dolore così grande”. Come scrive Corriere.it, Elisa Borghello, la compagna di Matteo Gastaldo, 46 anni, uno dei tre vigili del fuoco morti nell’esplosione avvenuta ieri a Quargnento, ha raccontato così il dolore che colpisce tragicamente lei e altre famiglie.

Le indagini

“Tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti – come scrive Ansa.it – che indagano sull’esplosione non si esclude, secondo quanto appreso dall’ANSA, quella di dissidi tra il proprietario dell’abitazione e il figlio, così come la pista legata al risarcimento assicurativo. Al momento, però, viene sottolineato, si tratta solo di ipotesi di lavoro: le indagini proseguono a 360 gradi”.