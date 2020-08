Accoltellata sul treno

BOLOGNA – Una donna di 41 anni è stata accoltellata dal suo ex compagno sul Frecciarossa 9389, partito da Torino e diretto a Roma. Il convoglio era nei pressi della stazione di Bologna quando l’aggressore, un 47enne addetto alle pulizie del treno, avrebbe visto la donna con un altro uomo e l’avrebbe colpita più volte a una gamba, al collo e al torace. Lei, milanese, è una delle inservienti del servizio di ristorazione dell’Alta velocità. Risulterebbe ferito anche un 44enne, coinvolto per averla difesa.

Quando il convoglio è arrivato in stazione, la polizia ha preso in consegna il 47enne e riportato l’ordine nella carrozza 4, luogo della violenza. Testimoni riferiscono che l’uomo sarebbe stato comunque immobilizzato dai passeggeri già prima dell’intervento degli agenti. Tutti i viaggiatori sono stati fatti scendere dal treno e sono stati trasferiti in altri convogli; dopo un’ora il Frecciarossa è ripartito verso il deposito, senza passeggeri. Trenitalia comunica che il traffico ferroviario è nella norma.

I sanitari del 118 hanno subito soccorso il passeggero e la donna, che sarebbe stata portata via intubata; il personale dell’Ospedale Maggiore di Bologna informa che è stata colpita da almeno venti coltellate, ed è ricoverata nel reparto di rianimazione in prognosi riservata.