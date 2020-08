PALERMO – Il presidente di Ance Palermo Massimiliano Miconi interviene sulla vicenda del recupero delle aree dismesse per realizzare interventi di edilizia convenzionata-agevolata. “Ance Palermo – dice il presidente – da tempo sostiene la politica del consumo zero di suolo e di recupero delle aree dismesse. Per questo motivo ha sostenuto nel 2013 il bando dell’Amministrazione Comunale per utilizzare le aree industriali dismesse per realizzare interventi di edilizia convenzionata-agevolata e ha dato il suo contributo di idee e di proposte per migliorare il bando. Delle iniziative presentate durante questi anni, molte sono state escluse perché non avevano i requisiti o perché il progetto non era rispettoso del contesto urbanistico, e ne sono state selezionate solo sei. A questo punto – continua Miconi – non si può sempre ricominciare da capo e scoprire che è meglio fare edilizia sovvenzionata e non più edilizia convenzionata. Palermo ha bisogno sia di case popolari, che di aree per edilizia convenzionata ed ha ancora molte altre aree industriali dismesse che possono essere bonificate e riutilizzate. L’Amministrazione Comunale faccia andare avanti queste sei iniziative, che hanno superato tutti i controlli e le verifiche e che aspettano da sei anni. Nel frattempo si attivi per reperire, tra le altre aree abbandonate, quelle necessarie per nuove case popolari, per le quali, tra l’altro, ad oggi, non si conosce neanche se ci siano i finanziamenti e per che numero di alloggi”.