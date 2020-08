Forza Italia contro la manovra

PALERMO – “La manovra nazionale rischia di scagliarsi contro la Sicilia, già solo con la sugar tax e la plastic tax nell’Isola si rischia di avere 16 milioni in meno di fatturato coinvolgendo sia i lavoratori direttamente coinvolti che l’indotto: circa 4000 famiglie”. Questo è lo scenario paventato da Riccardo Savona, deputato di Forza Italia all’Ars, durante una conferenza stampa che gli azzurri hanno convocato per contestare la manovra finanziaria nazionale approvata dal governo e ora all’esame del Parlamento.

Il partito di Berlusconi in Sicilia offre durante l’incontro ha proposto la propria ricetta per l’Italia. Sei le misure: il taglio del cuneo fiscale, un bonus di 150 euro al mese per le famiglie, pagamento dei debiti della Pubblica amministrazione per creare liquidità, investimenti in ambiente e scuola e infine la flat tax. “La tassazione – ha spiegato Savona – deve essere pari a un terzo del reddito prodotto. Prima si deve introdurre un’aliquota unica del 23 per cento che poi va portata la 15 per cento. Altri stati che hanno abbassato le tasse in questo modo – ha concluso – hanno rilanciato la propria economia e riteniamo che questo possa accadere anche in Italia”.

Savona ha parlato anche del quadro siciliano. “Dobbiamo pagare i debiti del passato e dobbiamo trovare risorse per avere agibilità politica per creare sviluppo. La Regione non ha temi di sviluppo. Abbiamo i fondi comunitari che non riusciamo a spendere a causa del fatto che non ci sono progettualità. Di fronte a questo scenario saremo ulteriormente colpiti”.

Con Savona hanno presenziato all’incontro con la stampa il consigliere comunale Andrea Mineo, il coordinatore della provincia di Trapani Toni Scilla e il vicecoordinatore di Forza Italia giovani Giovanni Tarantino.