“Niente emorragie tra i democratici

Luca se n’è andato e non ritorna più? Nessun dramma per Alberto: “Era un evento messo nel conto. Il Pd è pronto a ripartire”. Mostra una serenità fiduciosa e invidiabile, Alberto Losacco, il commissario regionale chiamato in Sicilia al capezzale dei democratici, per tentare di rimettere insieme un partito devastato, maceria dopo maceria. Ci vuole effettivamente uno stomaco di ferro, ecco perché non c’è sgomento davanti all’annuncio di Luca Sammartino, signore delle preferenze, che lascia la sede di via Bentivegna per trasferirsi, armi e bagagli, sulla plancia della nuova creatura renziana.

Insomma, commissario, lei dorme sonni tranquilli?

“Certo. L’uscita di Sammartino, come dicevo, era messa in conto, non è stata una sorpresa. Anzi, siamo sorpresi che lui e altri che, probabilmente, lo seguiranno, legati a Matteo Renzi, non abbiano compiuto subito questo passo. Ho apprezzato i modi, però”.

In che senso? Lui saluta e lei apprezza?

“Sammartino mi ha chiamato, è stato gentilissimo, mi ha invitato a lavorare per una coalizione unita e per un impegno comune. La scissione c’è stata ed è stata dolorosa. Ora guardiamo avanti. Il Pd avrà un ruolo fondamentale di baricentro”.

In Sicilia si aspetta un’emorragia di transfughi renziani in partenza?

“No, non ho segnali di questo tipo. Non temo una diaspora”.

Il gentilissimo Sammartino vi accusa di mancanza di pluralismo.

“Al contrario, nel Pd c’è sempre stato un pluralismo molto acceso. Non abbiamo quel problema, specialmente in Sicilia, perché non siamo mai stati una comunità monolitica. Aggiungo che con Zingaretti il pluralismo è più garantito rispetto al passato”.

Voi classe dirigente che farete per rilanciare il Pd in Sicilia?

“Intanto abbiamo fatto una cosa rivoluzionaria, cambiando le regole di adesione. I partiti meridionali hanno sempre avuto il problema dei pacchetti delle tessere in mano ai capibastone. Abbiamo detto basta. Oggi, il tesseramento nel Pd è personale, online e con la carta di credito. Ho incontrato qualche resistenza interna, ma è indubbio che abbiamo rinunciato a una vecchia consuetudine”.

E poi che succede?

“Con la chiusura del tesseramento, dal 31 dicembre, il Pd sarà un partito politicamente contendibile, avvieremo la campagna congressuale, con l’idea di eleggere il segretario nei primi mesi dell’anno. E ricordiamoci che il nemico da combattere è il populismo con la deriva di destra. Noi siamo pronti, grazie ai nostri valori che si basano sull’inclusione e sulla giustizia sociale”.

Appena sbarcato in Sicilia, cosa ha trovato?

“Un partito completamente fermo, con la sede chiusa, senza nessun dipendente, con computer vecchi… Una situazione clamorosa e unica in Italia, con pochissimi circoli: Palermo ne aveva uno soltanto. Una situazione di coma”.

Avrà avuto voglia di percorrere la scaletta dell’aereo a ritroso.

“No, ho iniziato a convocare le assemblee sul territorio e abbiamo registrato una valanga di interventi appassionati, tantissimi di semplici iscritti. A Palermo, l’assemblea ha avuto inizio alle dieci del mattino ed è terminata alle quattro del pomeriggio, con molti giovanissimi che sanno parlare e ragionare. Con i soldi del tesseramento sosterremo i circoli che potranno rivivere”.

Guardiamo fuori dai vostri confini. In Sicilia è possibile un’intesa con il M5S? E cosa pensa di un’alleanza stabile in generale?

“Noi, intanto, abbiamo diviso due populismi, questa estate, ed è un dato importante, da rimarcare. Con i grillini dobbiamo individuare i punti di convergenza e di dialogo. Non nascondo i rischi, ma ci sono le premesse per una nuova prospettiva politica da costruire. E credo che possiamo farlo con M5S”.

Proprio il capogruppo pentastellato all’Ars, Cappello, ha detto che il governo Musumeci è peggio del governo Crocetta.

“Sono d’accordo”.

Perché?

“Siamo per una opposizione responsabile che pratichi il rispetto nella differenza e che anteponga gli interessi delle persone al resto. Ma…”.

Ma?

“Non mi pare che chi governa l’Isola stia particolarmente brillando”.