TERMINI IMERESE (PALERMO) – Rocambolesco incidente stradale sull’A19 Palermo-Catania, all’altezza dello svincolo di Termini Imerese. Un’auto è uscita fuori strada e si è ribaltata, l’impatto si è rivelato violentissimo, al punto da ridurre l’abitacolo ad un groviglio di lamiere.

E’ quindi stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco, che hanno estratto i feriti dal mezzo, a bordo del quale c’erano quattro persone. Hanno tutte riportato ferite, due in modo particolarmente grave.



Sul posto l’elisoccorso del 118 e le ambulanze, mentre i rilievi vengono effettuati dagli agenti della sottosezione della polizia stradale di Buonfornello. In corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica. Traffico in tilt in autostrada, si registrano lunghe code per la parziale chiusura della carreggiata.