Seggiolini anti-abbandono

Da oggi è obbligatorio munirsi di seggiolini per auto ‘anti-abbandono’, che impediscono ai genitori di dimenticare i propri figli in auto. I nuovi seggiolini devono essere adottati da tutti per tutti i genitori con figli di età inferiore a quattro anni, come stabilisce il decreto emesso in materia dal ministero dei Trasporti.

Il dispositivo anti-abbandono è costituito da un allarme, visivo o acustico, percepibile sia all’interno che all’esterno dell’automobile; può essere già integrato nel seggiolino o acquistato e installato a parte, sotto forma di cuscinetto con dei sensori che rilevano il peso del bambino. Già disponibili le varianti collegabili allo smartphone via Bluetooth.

ll prezzo del nuovo sensore oscilla tra i 50 e i 100 euro, mentre i prezzi dei seggiolini interi vanno dai 200 euro fino a quasi 500. Dati i prezzi non irrisori, la manovra finanziaria prevedrebbe già un bonus di 30 euro a dispositivo. Un dato raccolto da Consulearning però allarma genitori e negozianti: fino a dicembre saranno disponibili dai 200 ai 250 mila dispositivi, cifra ben al di sotto dei quasi due milioni di bambini che ne dovranno usufruire.

Attive da subito, e salate, le multe: si va da 81 a 326 euro, ai quali va aggiunta la decurtazione di 5 punti sulla patente. Punita anche la recidiva nell’arco di due anni, con la sospensione della licenza di guida da 15 giorni a due mesi.