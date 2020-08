PALERMO – Sono state trovate in due appartamenti, con tutto il necessario per creare il loro habitat naturale. A scoprire due piantagioni di marijuana indoor, la sezione Investigativa del commissariato Brancaccio, che ha effettuato un accurato sopralluogo in un edificio abitato da due famiglie.

A finire in arresto, una donna 60enne, T. C. ed il genero 43enne, D.M.A, mentre 46 piante di droga sono state sequestrate, oltre a marijuana essiccata per un peso di 250 grammi circa pronta per essere confezionata in dosi, lampade alogene, bilancini di precisione ed altro materiale elettrico utile alla coltivazione ed alla crescita delle piante.

I poliziotti sono arrivati nella palazzina nel cuore di Brancaccio dopo scrupolose indagini: la prima piantagione è stata trovata al primo piano, in soggiorno. Nel secondo appartamento, quello a piano terra abitato dalla coppia, i poliziotti sono giunti dopo avere verificato come il primo appartamento ispezionato non disponesse di un autonomo contatore elettrico ma che invece fosse alimentato da energia elettrica attraverso il contatore dell’altro appartamento e che, pertanto, i due locali fossero collegati e riconducibili al medesimo contratto di somministrazione. Genero e suocera sono finiti in manette con l’accusa di produzione e detenzione di sostanze stupefacenti.