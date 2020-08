Sotto choc la cittadina in cui la donna era molto conosciuta. "Non riusciamo a crederci".

TERMINI IMERESE (PALERMO) – Quando i sanitari del 118 sono intervenuti, per Rosaria Sodaro non c’era già più niente da fare. E’ morta a soli 37 anni una donna residente a Termini Imerese, in provincia di Palermo, madre di un bambino. La tragedia all’alba, quando la donna è stata trovata senza vita nel suo letto.

Sotto choc la cittadina, dove in tanti la conoscevano, decine i messaggi che in queste ore sono stati pubblicati sui social: “Rosaria – scrive Francesca Giuffrè – non ci credo ancora. Stamattina ho ricevuto questa terribile notizia e adesso spero solo che tu possa continuare a proteggere dall’alto il tuo bambino”.

“Tutto il paese è sconvolto – scrive Salvo Li Puma – è un dolore indescrivibile quello che colpisce Termini Imerese e la famiglia della cara Rosaria Sodaro”. “Profondamente commossi ci uniamo al vostro dolore con un grande abbraccio – scrivono dal locale “3 Stelle” – nel ricordo e nel rimpianto della persona speciale che è venuta a mancare. Rosaria era una di noi e faceva parte della nostra grande famiglia. Sentite condoglianze alla Famiglia Sodaro da parte di tutto il 3 Stelle”.