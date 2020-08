‘Caro aereo’, in campo i renziani

ROMA –“Abbiamo già presentato una proposta di legge all’inizio della legislatura e adesso, come Italia Viva, siamo pronti con un emendamento alla legge di Bilancio per ottenere il regime di continuità territoriale per la Sicilia, tema che deve divenire una priorità nazionale, così da attivare tutte le misure che possano rimuovere gli ostacoli di ordine materiale, che di fatto derivano dalla condizione di insularità ed ottenere agevolazioni sui costi dei trasporti aerei”. Lo annunciano in una nota il capogruppo di Italia Viva a palazzo Madama Davide Faraone e la senatrice Valeria Sudano, iniziali promotori di una petizione per sostenere l’iniziativa pubblicata sul sito italiaviva.it. “È in gioco il rispetto del principio di libera circolazione di tutti i cittadini sancito dalla nostra Costituzione e riconosciuto anche dal Parlamento europeo ” affermano.(ANSA)