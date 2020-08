‘Se Renzi dichiarasse di non voler sostenere più il governo di sinistra ma di avere altre ambizioni, Forza Italia Viva potrebbe essere una suggestione’, dice Mara Carfagna a chi le chiede se immagina un’esperienza nel centrodestra diversa da FI. ‘Porte aperte a chi vorrà venire a far parte del progetto – plaude Renzi – non come ospite ma come dirigente, vale per Mara Carfagna e altri dirigenti, ma non tiriamo la giacchetta. Italia Viva è l’approdo naturale per tutti, è questione di tempo’ . (ansa)