Nell’auto trenta chili di hashish

PALERMO- La polizia di Stato ha arrestato Antonino Furitano, 58 anni per detenzione illecita di sostanze stupefacenti. L’uomo è stato trovato, secondo l’accusa, in possesso di 30 chili di hashish mentre percorreva con la propria autovettura l’autostrada Palermo Catania in direzione del capoluogo. L’arresto è stato effettuato dai poliziotti della squadra mobile con l’ausilio degli agenti della polizia stradale. Furitano è stato notato nei pressi delle barriere di Buonfornello. Tornava dalla Campania ed aveva la patente scaduta da diversi anni. Grazie al cane antidroga Asko sotto i sedili anteriori sono stati trovato 30 confezioni di droga. Furitano è stato arrestato e portato nel carcere Lorusso di Pagliarelli.(ANSA).