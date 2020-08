Rapina al bar con caschi e pistole

PALERMO- I carabinieri hanno arrestato quattro persone accusate di avere rapinato, armati di pistola e con indosso i caschi integrali, il bar “Soleado” a Villagrazia di Carini, chiudendo i dipendenti del locale in uno stanzino. I militari affermano di essere riusciti ad arrivare a casa di uno dei rapinatori e bloccare la banda mentre si stava spartendo il bottino: circa 500 pacchetti di sigarette e una macchinetta cambia monete con dentro circa mille euro. In casa sono state trovate due pistole a salve, identiche ad armi vere. In carcere sono stati portati F.G., 50 anni, il figlio S.G. di 31 anni, V.L.B., 26 anni e D.A. di 41 anni. Il gip ha convalidato gli arresti per rapina a mano armata e sequestro di persona.(ANSA).