L'avviso per rischio meteo-idrogeologico ed idraulico. Ecco come comportarsi in caso di pericolo.

PALERMO – La Protezione Civile Regionale ha diffuso un avviso di Allerta arancione per il rischio meteo-idrogeologico ed idraulico, valido dalle 16.00 di oggi fino alle 24 di domani, lunedì 11 novembre. Si prevedono, per la giornata di domani in Sicilia: Precipitazioni “sparse dalla tarda mattinata, tendenti a diffuse e persistenti nella seconda parte della giornata con fenomeni a prevalente carattere di rovescio o temporale con quantitativi cumulati molto elevati sui versanti ionici e generalmente elevati sui restanti settori orientali e sui settori meridionali e occidentali; diffuse dal pomeriggio a prevalente carattere di rovescio o temporale sulle restanti zone con quantitativi cumulati generalmente moderati”; Venti “da forti a burrasca sud-orientali, con raffiche di burrasca forte specie dal pomeriggio sui settori ionici e tirrenici”; Mari ” Molto mossi, tendenti ad agitati, il Tirreno meridionale e lo Ionio”.

l Servizio della Protezione Civile del Comune di Palermo ha redatto un avviso con le norme comportamentali di “auto protezione” cui devono attenersi, in particolare, i cittadini residenti nelle Aree a Rischio “R4”: Inserra (versante Ospedale Cervello) – Falsomiele (Baglio Meli) – Falsomiele (Casuzze).

1) Non utilizzare come camere da letto le stanze esposte nel lato del versante di monte.

2) In caso di rumore violento proveniente da monte solitamente si hanno a disposizione diversi secondi utili per mettersi al riparo; pertanto:

a) se si è all’aperto mettersi al sicuro dietro pareti che possano proteggere dalle schegge provocate dall’impatto col suolo dell’elemento in fase di crollo;

b) se si è in casa allontanarsi dalle stanze di monte per rifugiarsi nelle stanze lato valle maggiormente protette.

3) Alla presenza di eventi pluviometrici intensi accompagnati da fulmini e con elevata ventosità, si consiglia di abbandonare i vani a ridosso del costone roccioso, di non transitare sui terrazzi, sui balconi e nelle aree esterne prospicienti il versante roccioso.

4) In ogni caso, al manifestarsi di ogni evento, che potrebbe essere valutato come presagio per un incipiente crollo, mettersi al riparo e possibilmente abbandonare la zona dando avviso alle autorità preposte.

Ai destinatari dell’avviso e ai suoi familiari è fatto obbligo di adottare le precauzioni sopra indicate e di informare chiunque risieda, sia abitualmente che occasionalmente, nell’abitazione che occupa (a qualunque titolo, anche provvisoriamente o stagionalmente).

Maggiori informazioni sulle condizioni di rischio delle aree del territorio palermitano sono ricavabili dal Piano di Protezione Civile pubblicato nel portale della Protezione Civile all’interno del sito istituzionale del Comune di Palermo www.comune.palermo.it e https://protezionecivile.comune.palermo.it